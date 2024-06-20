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18:14, 20 июня 2024Россия

В Москве пассажир бросил гранату в вестибюле метро

В Москве пассажир метро бросил страйкбольную гранату после проверки на входе

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Москве пассажир метро бросил страйкбольную гранату после проверки при входе на станцию «Сходненская». Об этом сообщает Дептранс столицы.

По данным ведомства, сотрудники службы безопасности попросили мужчину пройти дополнительный досмотр, однако это вызвало агрессивную реакцию с его стороны. Пассажир бросил гранату для игры в страйкбол и выбежал из вестибюля.

«Она не опасна с точки зрения осколков, но издала громкий хлопок и выбросила облако белого дыма», — уточнили в службе.

Никто не пострадал, мужчину задержала полиция.

Ранее в Москве на станции метро задержали мужчину с котом, который бросал животное на пассажиров и угрожал им братками.

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      Елена Торубарова
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