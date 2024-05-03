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15:14, 3 мая 2024Из жизни

Пассажир метро стал бросать своего кота на людей и угрожать им братками

В Москве пассажир метро с котом на поводке стал бросать его на людей

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

В Москве на станции метро задержали мужчину с котом, который угрожал прохожим. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Пассажира с котом на поводке поздно вечером 2 мая заметили две девушки — они ехали с ним в вагоне метро к станции ВДНХ. Согласно их показаниям, за несколько минут до остановки на станции мужчина стал вести себя странно, оскорблять людей и бросать на них животное. Когда одна из девушек сделала попытку помешать ему, он начал угрожать ей расправой.

«Он поднялся по эскалатору, взял за холку котика и сунул его прям в лицо полицейским, тут я и еще одна девушка подбежали к ним и стали им говорить, что он жестоко с ним обращается. Полицейские ему не давали выйти, он стал сопротивляться, и они его завели в комнату, где решетка. Мы сказали, что напишем все, что нужно, чтобы его отобрали. Он стал кричать мне, что меня найдут его братки, что я поплачусь своим здоровьем, что этот кот больной и все мы умрем», — рассказала одна из девушек.

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Они написали на мужчину заявление в полицию и попросили отдать им животное, но правоохранители им отказали: «Они сказали, что ему могут просто как мелкое хулиганство дать пять суток, и все, все это время котик будет в отделе, а потом его могут ему отдать обратно [хозяину]».

Ранее сообщалось, что в городе Анива на Дальнем Востоке бездомный кот в третий раз за три года сам пришел лечиться в ветклинику. Каждый год Черныш появляется в апреле и остается с ветеринарами на месяц, после чего уходит.

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      Антонина Черташ
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