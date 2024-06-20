В ОДКБ назвали место проведения учений «Рубеж-2024»

ОДКБ: учения КСБР ЦАР «Рубеж-2024» пройдут в Таджикистане

На штабных переговорах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) было решено выбрать местом проведения учений коллективных сил быстрого реагирования (КСБР) Центральноазиатского региона (ЦАР) «Рубеж-2024» Таджикистан. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба ОДКБ на сайте организации.

Сообщается, что 18-20 июня на штабных переговорах определены сроки и замысел учения, порядок прибытия национальных контингентов и розыгрыша практических действий, а также вопросы организации всестороннего обеспечения. Местом проведения учений был выбран полигон «Харбмайдон» в Таджикистане.

Участие в переговорах приняли представители ведомств России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, а также группа офицеров объединенного штаба ОДКБ, которую возглавил генерал-майор Илхомджон Хафиззода.

В феврале 2024 года начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков сообщил, что организации пройдут в Киргизии, Таджикистане и Казахстане осенью 2024 года. Тогда же сообщалось, что в Таджикистане пройдет оперативный сбор с командованием КСБР Центральноазиатского региона.

