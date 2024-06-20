Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:43, 20 июня 2024Из жизни

В пещере нашли неизвестное науке существо с красными глазами и длинными пальцами

В горных лесах Индии нашли чешуйчатое существо с красными глазами

Фото: Anton Darius / Unsplash

В горных лесах Индии обнаружили существо с красными глазами и длинными пальцами, которое оказалось представителем нового вида гекконов. Об этом пишет Daily Mail.

Трех чешуйчатых животных нашли в пещере, которая возвышалась на плато Вальпараи (Valparai Plateau) на 1400 метров над уровнем моря. Все три замеченные на камне особи отличались между собой по окрасу. Один самец был покрыт ярко-желтыми пятнами, на хвосте второго выделялся тускло-коричневый участок кожи. Самка же была темнее всех, с почти не выраженным желтым оттенком чешуи.

Биологи провели анализ ДНК одной рептилии и определили, что она относится к ранее неизвестному науке виду. Его представителей теперь будут называть «карликовыми гекконами Вальпараи». Они отличаются нетипичным для своего семейства ящериц размером: могут достигать почти 11,5 сантиметра в длину.

Материалы по теме:
Фантастические твари. Милые с виду животные способны навредить целым континентам. Почему в этом виноваты люди?
Фантастические твари.Милые с виду животные способны навредить целым континентам. Почему в этом виноваты люди?
19 сентября 2021
«И как никто не погиб?» Как снимали самый опасный фильм, в котором сотни львов чуть не лишили лица будущую жену Бандераса
«И как никто не погиб?»Как снимали самый опасный фильм, в котором сотни львов чуть не лишили лица будущую жену Бандераса
11 января 2023

В тех же лесах ученым удалось найти еще четыре новых вида гекконов. У всех этих рептилий очень маленький ареал обитания, что является следствием их эволюции. Результаты исследований тропических вечнозеленых лесов Индии были опубликованы в журнале Zootaxa.

Ранее сообщалось, что в Таиланде обнаружили неизвестное существо с клыками в виде клинков. Им оказался представитель ранее не известного науке вида пещерных змей.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Юткина
      Обсудить
      Последние новости

      В Германии раскрыли секретную сделку Шольца по «Северному потоку-2»

      Стали известны детали нового научного мегапроекта России

      Кража 21 ценной картины из российского санатория попала на видео

      Москвичей попросили не выходить на улицу в непогоду

      Платежи по ипотеке предложили учитывать при определении ставки НДФЛ

      Кинолог рассказал о породе подаренных Ким Чен Ыном Путину собак

      В России назвали главную цель стратегического партнерства с Вьетнамом

      Володин рассказал о проекте индексации пенсий работающим пенсионерам

      Минздрав Украины отказался считать скандалом массовый вывоз органов из страны

      Неизвестные выстрелили в московского бизнесмена и закопали его в лесу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше