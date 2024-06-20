В пещере нашли неизвестное науке существо с красными глазами и длинными пальцами

В горных лесах Индии нашли чешуйчатое существо с красными глазами

В горных лесах Индии обнаружили существо с красными глазами и длинными пальцами, которое оказалось представителем нового вида гекконов. Об этом пишет Daily Mail.

Трех чешуйчатых животных нашли в пещере, которая возвышалась на плато Вальпараи (Valparai Plateau) на 1400 метров над уровнем моря. Все три замеченные на камне особи отличались между собой по окрасу. Один самец был покрыт ярко-желтыми пятнами, на хвосте второго выделялся тускло-коричневый участок кожи. Самка же была темнее всех, с почти не выраженным желтым оттенком чешуи.

Биологи провели анализ ДНК одной рептилии и определили, что она относится к ранее неизвестному науке виду. Его представителей теперь будут называть «карликовыми гекконами Вальпараи». Они отличаются нетипичным для своего семейства ящериц размером: могут достигать почти 11,5 сантиметра в длину.

В тех же лесах ученым удалось найти еще четыре новых вида гекконов. У всех этих рептилий очень маленький ареал обитания, что является следствием их эволюции. Результаты исследований тропических вечнозеленых лесов Индии были опубликованы в журнале Zootaxa.

Ранее сообщалось, что в Таиланде обнаружили неизвестное существо с клыками в виде клинков. Им оказался представитель ранее не известного науке вида пещерных змей.