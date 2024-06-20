В России будут усиленно следить за речью мигрантов

Рособрнадзор усилит контроль за знанием русского языка мигрантами

Рособрнадзор усилит контроль за знанием русского языка мигрантами. Это следует из приказа, размещенного на официальном портале опубликования нормативных актов.

За устной и письменной речью мигрантов будут следить даже после получения сертификата на владение языком. Ведомство определило список рисков при выдаче мигрантам сертификатов о владении русским языком. Критическими факторами для проверяющих будут случаи, если количество выданных за квартал сертификатов оказалось втрое и более раз выше, чем за предыдущий аналогичный период, или, напротив, образовательная организация в течение полугода не дала вообще никакой информации о выданных документах.

Проверки коснутся и самих мигрантов. Если от органов исполнительной власти начнут поступать сообщения о том, что получивший сертификат не способен минимально изъясняться на русском языке, это также будет сигналом для проверяющих. Критическими будут считать три и более таких случаев в течение четырех месяцев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране на сегодняшний день не выстроена осмысленная миграционная политика. Он отмечал важность подготовки приезжих с точки зрения знания русского языка, культуры и российских законов.