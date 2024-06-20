В России будут усиленно следить за речью мигрантов

Рособрнадзор усилит контроль за знанием русского языка мигрантами. Это следует из приказа, размещенного на официальном портале опубликования нормативных актов.
За устной и письменной речью мигрантов будут следить даже после получения сертификата на владение языком. Ведомство определило список рисков при выдаче мигрантам сертификатов о владении русским языком. Критическими факторами для проверяющих будут случаи, если количество выданных за квартал сертификатов оказалось втрое и более раз выше, чем за предыдущий аналогичный период, или, напротив, образовательная организация в течение полугода не дала вообще никакой информации о выданных документах.
Проверки коснутся и самих мигрантов. Если от органов исполнительной власти начнут поступать сообщения о том, что получивший сертификат не способен минимально изъясняться на русском языке, это также будет сигналом для проверяющих. Критическими будут считать три и более таких случаев в течение четырех месяцев.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране на сегодняшний день не выстроена осмысленная миграционная политика. Он отмечал важность подготовки приезжих с точки зрения знания русского языка, культуры и российских законов.