В России изъяли почти 200 тонн ставшей причиной ботулизма продукции

Роспотребнадзор: в РФ изъяли почти 200 тонн ставшей причиной ботулизма продукции

В России изъяли из оборота почти 200 тонн продукции, ставшей причиной ботулизма. Об этом заявила официальный представитель Роспотребнадзора Жанна Терехова. Ее комментарий поступил в редакцию «Ленты.ру».

Терехова пояснила, что, по требованию Роспотребнадзора, действие более 100 деклараций о соответствии продукции прекращены. Сотрудники службы во взаимодействии с органами МВД опросили более двух тысяч человек. Кроме того, удалось выявить лиц с симптомами заболевания.

«К работе привлечены два научно-исследовательских института Роспотребнадзора, в том числе референс-центр по мониторингу за ботулизмом. Задействованы все лабораторные мощности ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в субъектах РФ», — заверила Терехова.

Представитель Роспотребнадзора уточнила, что уже удалось провести свыше трех тысяч исследований. В остатках готовой продукции лабораториями Роспотребнадзора обнаружен ботулинический токсин, подчеркнула она.

Ранее 15 россиян, заболевших ботулизмом после употребления салата, выписали из больниц. Один человек выздоровел в Нижегородской области, а 14 — в Москве.