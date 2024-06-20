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14:45, 20 июня 2024Россия

В России изъяли почти 200 тонн ставшей причиной ботулизма продукции

Роспотребнадзор: в РФ изъяли почти 200 тонн ставшей причиной ботулизма продукции

Фото: i viewfinder / Shutterstock / Fotodom

В России изъяли из оборота почти 200 тонн продукции, ставшей причиной ботулизма. Об этом заявила официальный представитель Роспотребнадзора Жанна Терехова. Ее комментарий поступил в редакцию «Ленты.ру».

Терехова пояснила, что, по требованию Роспотребнадзора, действие более 100 деклараций о соответствии продукции прекращены. Сотрудники службы во взаимодействии с органами МВД опросили более двух тысяч человек. Кроме того, удалось выявить лиц с симптомами заболевания.

«К работе привлечены два научно-исследовательских института Роспотребнадзора, в том числе референс-центр по мониторингу за ботулизмом. Задействованы все лабораторные мощности ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в субъектах РФ», — заверила Терехова.

Представитель Роспотребнадзора уточнила, что уже удалось провести свыше трех тысяч исследований. В остатках готовой продукции лабораториями Роспотребнадзора обнаружен ботулинический токсин, подчеркнула она.

Ранее 15 россиян, заболевших ботулизмом после употребления салата, выписали из больниц. Один человек выздоровел в Нижегородской области, а 14 — в Москве.

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      Анна Щербакова
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