15 заболевших ботулизмом россиян выписали из больниц

15 заболевших ботулизмом после употребления салата россиян выписали из больниц

Из больниц выписали 15 человек, заболевших ботулизмом после употребления салата с фасолью. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, передает РИА Новости.

Один человек выздоровел в Нижегородской области, а 14 — в Москве.

Всего в больницы обратились свыше 120 граждан в столице и около 50 — в Нижнем Новгороде, Казани, Московской области.

До этого стало известно, что в Москве заподозрили несколько десятков новых случаев ботулизма у жителей, съевших салаты из службы доставки.

Роспотребнадзор приостановил продажу готовых салатов двух производителей. На фоне вспышки ботулизма 42 процента российских граждан признались, что едят покупные салаты.

В то же время 57 процентов россиян поделились, что готовят салаты исключительно дома, так как летом покупные блюда могут быть опасны для здоровья из-за несоблюдения поставщиком температурного режима.

