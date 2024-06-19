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18:50, 19 июня 2024Россия

В Москве заподозрили несколько десятков новых случаев ботулизма

Роспотребнадзор: в Москве ботулизм заподозрили еще у 76 человек

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве заподозрили несколько десятков новых случаев ботулизма у жителей, съевших салаты из службы доставки. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

Специалисты обзвонили 1034 клиента службы доставки. Выяснилось, что у 76 человек проявились симптомы ботулизма. Пятерых из них уже госпитализировали, остальные продолжают находиться под наблюдением.

«По четырем адресам отобраны остатки указанной продукции для лабораторных исследований», — добавили в ведомстве.

По данным на 19 июня, в России известно о 171 случае заболевания. Больше всего заразившихся в Москве. Случаи заболевания также зарегистрированы в Нижегородской области и Татарстане.

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      Елена Торубарова
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