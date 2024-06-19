В российском регионе выросло число заразившихся ботулизмом

Число заразившихся ботулизмом в Нижегородской области увеличилось до 16

Число заразившихся ботулизмом жителей Нижегородской области выросло до 16. Об этом со ссылкой на министерство здравоохранения российского региона сообщает РИА Новости.

Из публикации следует, что в регионе выявили два новых случая заболевания — ранее сообщалось о 14 заболевших. «Госпитализированы 16 пациентов с подозрением на ботулизм — 15 взрослых и один ребенок», — уточнили в департаменте здравоохранения.

Ранее сообщалось, что число заболевших выросло и в Подмосковье. По последним данным, в этом регионе уже 20 россиянам поставили диагноз ботулизм.

Всего по данным на 19 июня в России зарегистрировали 171 случай заболевания. Больше всего заразившихся в Москве. Случаи заболевания также зарегистрированы в Нижегородской области и Татарстане. У большинства россиян диагноз подтвержден лабораторно. Роспотребнадзор приостановил продажу готовых салатов двух производителей.