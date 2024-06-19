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14:24, 19 июня 2024Россия

На фоне вспышки ботулизма в России стал известен процент любителей покупных салатов

42 процента россиян заявили, что едят покупные салаты

Фото: goodluz / Shutterstock / Fotodom

На фоне вспышки ботулизма в России граждане задумались о собственных продуктовых привычках — многие признались, что являются любителями покупных салатов. Об этом стало известно из результатов опроса сайта KP.RU.

Так, около семи процентов респондентов заявили, что часто едят покупные блюда, включая салаты, называя такой тип питания быстрым и удобным. «Так как, в основном, ем я не дома, то салаты покупаю ежедневно. Беру разные, отравиться не боюсь», — высказал свое мнение по данной теме один из опрошенных.

В то же время 57 процентов россиян заявили, что готовят салаты исключительно дома, так как летом покупные блюда могут быть опасны для здоровья из-за несоблюдения поставщиком температурного режима.

По мнению опрошенных, если заказа готовой еды не избежать, следует выбирать блюда, которые подвергаются термической обработке.

Прежде инфекционист Евгений Шаповалов заявил, что консервы считаются главным источником заражения ботулизмом. Он призвал россиян тщательно выбирать покупные консервы и ни в коем случае не употреблять продукты из вздутых или поврежденных банок.

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      Наталья Анисеева
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