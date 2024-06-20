В России начнут собирать данные о незнании мигрантами русского языка

Рособрнадзор начнет собирать данные о незнании мигрантами русского языка

Рособрнадзор начнет собирать данные о мигрантах, которые при наличии действующего сертификата не знают русский язык на достаточном уровне. Об этом говорится в соответствующем приказе, передает РИА Новости.

Отмечается, что не подтвердившие знание иностранцы будут попадать в соответствующий реестр. В свою очередь, в выдавших сертификат организациях будет проводиться проверка совместно с Генпрокуратурой.

Ранее в Тюмени правоохранители задержали заместителя начальника отдела полиции № 1 УМВД России по городу Сергея Неустроева и несколько его подчиненных. Силовиков подозревают в противоправных действиях в сфере миграции.

