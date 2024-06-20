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05:56, 20 июня 2024Россия

В России начнут собирать данные о незнании мигрантами русского языка

Рособрнадзор начнет собирать данные о незнании мигрантами русского языка

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Рособрнадзор начнет собирать данные о мигрантах, которые при наличии действующего сертификата не знают русский язык на достаточном уровне. Об этом говорится в соответствующем приказе, передает РИА Новости.

Отмечается, что не подтвердившие знание иностранцы будут попадать в соответствующий реестр. В свою очередь, в выдавших сертификат организациях будет проводиться проверка совместно с Генпрокуратурой.

Ранее в Тюмени правоохранители задержали заместителя начальника отдела полиции № 1 УМВД России по городу Сергея Неустроева и несколько его подчиненных. Силовиков подозревают в противоправных действиях в сфере миграции.

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