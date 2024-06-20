В России представили беспилотник с дронопортом

«Радар ммс» представила беспилотник ВТ-30Е с дронопортом на МВМС

Беспилотник вертолетного типа ВТ-30Е с автоматизированной док-станцией — дронопортом, которая позволяет круглосуточно выполнять задачи, представили на Международном военно-морском салоне (МВМС) «Флот-2024» в Кронштадте. Об этом исполнительный директор научно-производственного предприятия «Радар ммс» Иван Анцев сообщил ТАСС.

«Аппарат полностью электрический, обеспечивает работу в течение двух часов в воздухе с целевой нагрузкой до 10 килограммов. Это полностью автоматическая система в составе с дронопортом. То есть беспилотник может обеспечивать выполнение задач 24/7. На дронопорте размещаются два-три беспилотника, прогружаются задачи на неделю, и они в круглосуточном режиме выполняют, допустим, мониторинговые задачи», — сказал он.

Дронопорт позволяет автоматически осуществлять дополнительную зарядку и смену аппаратов для регулярного мониторинга объектов. Станция самостоятельно выполняет задачи по заранее заложенной программе. Отмечается, что комплекс обеспечивает круглосуточный доступ к труднодоступным и опасным районам. Док-станцию с аппаратами ВТ-30Е можно использовать для мониторинга городской среды, охраны объектов и контроля линий электропередачи.

Ранее в июне на выставке HeliRussia 2024 показали разведывательный беспилотник вертикального взлета и посадки «Стрепет» с радиусом применения 100 километров.