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13:02, 20 июня 2024Россия

В России прокомментировали визит Путина во Вьетнам

Эксперт Никулина о визите Путина во Вьетнам: мы очень нужны друг другу

Фото: Minh Hoang / Pool / Reuters

В текущей сложной обстановке Москва и Ханой нужны друг другу. Такое мнение выразила научный сотрудник Центра изучения Вьетнама и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Института Китая и современной Азии Елена Никулина, чьи слова приводит РИА Новости.

По ее мнению, интерес ко Вьетнаму сейчас проявляют и США, и Евросоюз, и АСЕАН, и Россия.

«В этой сложной обстановке мы очень нужны друг другу, и я думаю, что новый президент То Лам, который высказывал симпатию к России и которого связывают с [президентом России Владимиром] Путиным довольно теплые отношения, я думаю, что он тоже будет способствовать тому, что этот визит будет успешным», — пояснила эксперт.

Ранее Путин прибыл во Вьетнам с государственным визитом. Российский лидер проведет переговоры с руководством Вьетнама, встретится с выпускниками советских и российских вузов, а также посетит торжественный прием от имени президента страны.

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      Никита Абрамов
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