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20:40, 20 июня 2024Моя страна

В России смогли добыть наносеребро из обычного сока

Ученые из ЮФУ смогли добыть наносеребро из обычного сока цитрона

Фото: W. Layer / Globallookpress.com

Российские ученые из Южного федерального университета (ЮФУ) вместе с коллегами из Китая, Индии и Польши разработали новый метод добычи наносеребра из обычного сока цитрона. Об этом сообщается на сайте программы «Приоритет 2030» при Министерстве образования России.

Частицы обладают антимикробным действием, что уже позволит защитить урожай от насекомых-вредителей и патогенных микробов. Ученые для синтеза наночастиц серебра (AgNP) использовали только сок цитрона (L) и концентрированный раствор нитрата серебра (AgNO).

По данным специалистов, наночастицы серебра показали значительную противогрибковую активность против таких опасных видов плесени, как аспергилл черный, аспергилл желтый и альтернария, которые распространены по всему миру. Такая плесень часто становится одной из причин потерь урожая после уборки.

В заключение завкафедрой почвоведения ЮФУ Татьяна Минкина отметила, что добыча наносеребра из сока оказалась «относительно простым, экономически эффективным, быстрым, воспроизводимым, стабильным, экологически чистым методом». В дальнейшем исследователи хотят и дальше работать с наносеребром, чтобы совершенствовать технологии.

Ранее в России опасному борщевику нашли применение. В июне ученые из Пермского национального исследовательского университета (ПГНИУ) разработали способ извлечения эфирного масла из плодов борщевика. Теперь исследователи химфака ПГНИУ хотят разработать на основе эфирного масла средство, приближенное к фунгицидному — для защиты растений от грибковых инфекций и санитарной обработки помещений.

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      Варвара Кошечкина
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