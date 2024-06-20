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05:26, 20 июня 2024Экономика

В России подешевела свинина

«Ъ»: в России снизились цены на свинину на 12 % за май

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

За май, в период с 12 мая по 16 июня, оптовая стоимость полутуши свинины в центральной части страны сократилась на 12 процентов, до 181 рубля за килограмм, окорока — на 7,7 процента, до 260 рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

С начала прошлого года значения выросли на 5,9 процента и 7,9 процента соответственно. Издание уточняет, что оптовая стоимость свинины сопоставима с курятиной. Туша бройлера за последний месяц подорожала на 5 процентоа, до 179 рублей за килограмм в опте.

Ранее сообщалось, что главными поставщиками мяса в Россию по итогам 2023 года стали Белоруссия, Бразилия и Парагвай. На долю Минска, как свидетельствуют данные Россельхознадзора, пришлись 293 тысяч тонн.

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      Юлия Мискевич
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