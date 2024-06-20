В России возобновили продажи Lada Largus

«АвтоВАЗ»: продажи Lada Largus в салонах официальных дилеров начались с 20 июня

С 20 июня возобновили продажи Lada Largus. О поступлении машин в салоны официальных дилеров бренда сообщили в пресс-службе «АвтоВАЗа».

Сборка универсалов началась 15 мая — после того, как производитель запас необходимый объем и проверил качество машин, их передали в продажу.

Новые автомобили Largus будет представлен в четырех комплектациях. Пятиместный универсал Classic (от 1,66 миллиона рублей) оснащен восьмиклапанным мотором мощностью 90 лошадиных сил и водительской подушкой безопасности, системой ЭРА-ГЛОНАСС, системой АБС, кондиционером, гидроусилителем руля (ГУР), электрическими стеклоподъемниками передних и задних дверей и центральным замком с дистанционным управлением. За доплату в 45 тысяч автомобиль снабдят раздельной складной спинкой заднего сиденья и 15-дюймовыми легкосплавными дисками. В качестве альтернативы доступен автомобиль с шестнадцатиклапанным мотором мощностью 106 лошадиных сил (от 1,735 миллиона рублей).

Коммерческий фургон Largus с 90-сильным мотором, подушкой безопасности водителя, ГУРом, кондиционером, системами АБС и ЭРА-ГЛОНАСС и центральным замком, а также кронштейнами для грузов и подсветкой в багажнике доступен по цене от 1,67 миллиона рублей.

Производство семиместных универсалов, а также версии Cross планируют запустить осенью.

До начала боевых действий на Украине Lada Largus выпускали в Тольятти, однако теперь на освободившейся площадке хотят запустить сборку представительского седана Lada Aura. Помимо него, на предприятии собираются выпускать Lada Iskra и кроссовер на базе Lada Vesta.