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15:00, 20 июня 2024Экономика

В России выросли продажи одного вида автомобилей

«Автостат»: продажи подержанных легковушек в России выросли почти в четыре раза

Фото: Unsplash

Россияне стали чаще покупать подержанные легковые автомобили. Об этом рассказал директор агентства «Автостат» Сергей Удалов.

За пять месяцев 2024 года было куплено 2,25 миллиона машин такого типа. Продажи выросли в 3,8 раза, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

На один новый автомобиль в настоящее время приходится почти четыре с пробегом. Такое же соотношение наблюдалось в 2020-2021 годы. В 2018-2019 годах немного ниже — 3,3:1 и 3,4:1 соответственно.

Иначе обстояло дело в 2022 году, когда соотношение достигло 7,8:1, что объяснялось сильным падением продаж новых автомобилей. В 2023 году ситуация немного выправилась — пропорция дошла до 5,4:1.

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В нынешнем году объем вторичного рынка начал проседать. Особенно сильно — в сегменте «до семи лет», упавшем на 7,3 процента, если сравнивать с 2023 годом. А вот по отношению к 2022 году наблюдается рост на 23,7 процента.

Больше всего продаж «вторички» показал массовый сегмент — 89,2 процента, или чуть больше двух миллионов автомобилей. Еще 10,8 процента (243,7 тысячи штук) пришлось на подержанные транспортные средства премиум. В первом случае рост (один процент), а во втором снижение (минус 8,2 процента).

Лидерами вторичного рынка оказались Lada, Toyota, Kia, Hyundai и Nissan. Число их продаж превысило 100 тысяч единиц. BMW, Mercedes-Benz, Audi, Lexus, Land Rover и Volvo стали лидерами премиум-класса.

Автомобильный аналитик Владимир Беспалов заявил, что на российском вторичном и первичном рынке автомобилей наблюдается стабилизация. Такая тенденция должна сохраниться в следующие несколько месяцев.

По итогам первых четырех месяцев 2024 года самым востребованным в России подержанным автомобилем стала Lada-2107, которую с января по апрель перепродали в общей почти 40 тысяч раз.

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