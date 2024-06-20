В России выросли продажи одного вида автомобилей

«Автостат»: продажи подержанных легковушек в России выросли почти в четыре раза

Россияне стали чаще покупать подержанные легковые автомобили. Об этом рассказал директор агентства «Автостат» Сергей Удалов.

За пять месяцев 2024 года было куплено 2,25 миллиона машин такого типа. Продажи выросли в 3,8 раза, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

На один новый автомобиль в настоящее время приходится почти четыре с пробегом. Такое же соотношение наблюдалось в 2020-2021 годы. В 2018-2019 годах немного ниже — 3,3:1 и 3,4:1 соответственно.

Иначе обстояло дело в 2022 году, когда соотношение достигло 7,8:1, что объяснялось сильным падением продаж новых автомобилей. В 2023 году ситуация немного выправилась — пропорция дошла до 5,4:1.

В нынешнем году объем вторичного рынка начал проседать. Особенно сильно — в сегменте «до семи лет», упавшем на 7,3 процента, если сравнивать с 2023 годом. А вот по отношению к 2022 году наблюдается рост на 23,7 процента.

Больше всего продаж «вторички» показал массовый сегмент — 89,2 процента, или чуть больше двух миллионов автомобилей. Еще 10,8 процента (243,7 тысячи штук) пришлось на подержанные транспортные средства премиум. В первом случае рост (один процент), а во втором снижение (минус 8,2 процента).

Лидерами вторичного рынка оказались Lada, Toyota, Kia, Hyundai и Nissan. Число их продаж превысило 100 тысяч единиц. BMW, Mercedes-Benz, Audi, Lexus, Land Rover и Volvo стали лидерами премиум-класса.

Автомобильный аналитик Владимир Беспалов заявил, что на российском вторичном и первичном рынке автомобилей наблюдается стабилизация. Такая тенденция должна сохраниться в следующие несколько месяцев.

По итогам первых четырех месяцев 2024 года самым востребованным в России подержанным автомобилем стала Lada-2107, которую с января по апрель перепродали в общей почти 40 тысяч раз.