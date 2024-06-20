В России задержали гендиректора WorldSkills Russia по подозрению в мошенничестве

Гендиректора WorldSkills Russia Уразова задержали по подозрению в мошенничестве

Генерального директора АНО «Агентство развития профессионального мастерства» (WorldSkills Russia) Роберта Уразова и административного директора Данира Мухаметзянова задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Замоскворецкого суда столицы.

Судья удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мухаметзянова, также 20 июня было зарегистрировано аналогичное ходатайство в отношении Уразова.

Фигуранты подозреваются в совершении мошенничества в особо крупном размере, им грозит наказание до десяти лет лишения свободы.

WorldSkills — международные соревнования профессионального мастерства, Россия является их участником с 2012 года. В марте 2022 года WorldSkills International приостановила членство РФ, однако в стране продолжались внутренние турниры под эгидой WorldSkills Russia или АНО «Агентство развития профессионального мастерства», созданного в 2020 году.

Ранее 20 июня Тверской суд Москвы арестовал бывшего совладельца лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексея Тайчера, обвиняемого в мошенничестве.