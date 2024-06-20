В России заявили об успешном импортозамещении в ряде отраслей

Мишустин: Россия успешно импортозамещает продукцию в энергетике и пищепроме

В настоящее время Россия успешно импортозамещает продукцию в ряде отраслей, включая энергетику и пищевую промышленность. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, его слова приводит ТАСС.

Глава правительства добавил, что проводимая российскими властями политика импортозамещения также продемонстрировала положительные результаты в авиационной отрасли, судостроении и в сфере минеральных удобрений. В свою очередь, в продовольственном сегменте производители сумели насыть внутренний рынок зерном, растительным маслом, рыбой, мясом, картофелем, молоком и овощами.

Для более эффективного импортозамещения в правительстве продолжат заниматься разработкой мер, направленных на снижение административной нагрузки на предприятия. Кроме того, власти усилят поддержку представителей малого и среднего бизнеса. Число подобных компаний в России должно продолжать расти. «Все это будет способствовать дальнейшему развитию конкуренции в стране», — резюмировал Мишустин.

Ранее занимавший на тот момент должность первого вице-премьера РФ Андрей Белоусов (сейчас — министр обороны) назвал импортозамещение одним из основных направлений инвестиционной перестройки российской экономики. Для дальнейшего развития ВВП, как уточнял он, также потребуется активизировать вложения в логистический сектор.