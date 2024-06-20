В российском регионе ввели режим воздушной опасности

МЧС: в Липецкой области введен режим воздушной опасности

В Липецкой области введен режим воздушной опасности. Об этом сообщается в Telegram-канале главного управления МЧС по региону.

«Объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области», — говорится в сообщении.

Информацию подтвердил губернатор региона Игорь Артамонов. Он призвал местных жителей следить за информацией об оперативной обстановке, в частности, в официальных каналах правительства и МЧС.

15 июня в районе Каменска-Шахтинского Ростовской области силы противовоздушной обороны сбили несколько беспилотников. В результате инцидентов никто не пострадал, обломки дронов упали на территорию промышленной площадки, уточнил информацию губернатор региона Василий Голубев.