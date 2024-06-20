Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:57, 20 июня 2024Силовые структуры

В российском СИЗО ужесточили условия после захвата заложников

В СИЗО Ростова заключенным ужесточили условия и досмотр после захвата заложников
Начало событий в новости Врио начальника захваченного ранее СИЗО в Ростове-на-Дону отстранили от работы

Фото: Komsomolskaya Pravda / Russian Look / Globallookpress.com

Руководство СИЗО-1 в Ростове-на-Дону ужесточило условия содержания и досмотр заключенных после захвата террористами заложников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Было принято решение изъять из камер электроприборы, в том числе вентиляторы, несмотря на жару в плюс 34 градуса, установившуюся в городе. Арестантам оставили только чайники.

Также охрана проводит более тщательные досмотры заключенных, а время свиданий сокращено до получаса. К тому же были изменены правила посещения изолятора.

20 июня сообщалось, что временно исполняющего обязанности начальника захваченного ранее СИЗО-1 в Ростове-на-Дону Романа Заболотнева отстранили от работы на время следствия.

Утром 16 июня шестеро заключенных сумели выбраться из камеры ростовского СИЗО и взять в заложники двоих сотрудников изолятора. Спецназ провел штурм изолятора, в ходе которого заложники не пострадали.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме отреагировали на призыв защитить общество от вернувшихся с СВО осужденных

      Россия впервые применила трехтонную авиабомбу в зоне СВО. Опубликовано видео взрыва

      В России одним словом описали судьбу F-16 при отправке под Харьков

      У Отара Кушанашвили нашли рак. Что известно о состоянии шоумена?

      Стало известно об отказе SHAMAN помочь бойцам СВО

      В Москве пассажир бросил гранату в вестибюле метро

      Отстраненный комментатор извинился за слова о «шмарах»

      Появилось фото подаренного Путиным Ким Чен Ыну сервиза

      США решили запретить продажу антивируса «Лаборатории Касперского»

      На Западе оценили эффект визита Путина в КНДР на планы США в Азии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше