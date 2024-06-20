В российском СИЗО ужесточили условия после захвата заложников

В СИЗО Ростова заключенным ужесточили условия и досмотр после захвата заложников

Врио начальника захваченного ранее СИЗО в Ростове-на-Дону отстранили от работы

Начало событий в новости Врио начальника захваченного ранее СИЗО в Ростове-на-Дону отстранили от работы

Руководство СИЗО-1 в Ростове-на-Дону ужесточило условия содержания и досмотр заключенных после захвата террористами заложников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Было принято решение изъять из камер электроприборы, в том числе вентиляторы, несмотря на жару в плюс 34 градуса, установившуюся в городе. Арестантам оставили только чайники.

Также охрана проводит более тщательные досмотры заключенных, а время свиданий сокращено до получаса. К тому же были изменены правила посещения изолятора.

20 июня сообщалось, что временно исполняющего обязанности начальника захваченного ранее СИЗО-1 в Ростове-на-Дону Романа Заболотнева отстранили от работы на время следствия.

Утром 16 июня шестеро заключенных сумели выбраться из камеры ростовского СИЗО и взять в заложники двоих сотрудников изолятора. Спецназ провел штурм изолятора, в ходе которого заложники не пострадали.