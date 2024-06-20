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08:32, 20 июня 2024Силовые структуры

Врио начальника захваченного ранее СИЗО в Ростове-на-Дону отстранили от работы

Врио начальника захваченного ранее СИЗО в Ростове-на-Дону Заболотнева отстранили

Фото: Федор Ларин / РИА Новости

Временно исполняющего обязанности начальника захваченного ранее СИЗО-1 в Ростове-на-Дону Романа Заболотнева отстранили от работы на время следствия. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Заболотнев занял свою должность в апреле. Его предшественник Андрей Мусаев ушел на пенсию 22 апреля, однако в отношении него также инициировали служебную проверку. Сейчас следователи допрашивают всех сотрудников СИЗО-1.

Ранее стало известно, что использованную для вскрытия окна в ростовском СИЗО ножовку террористы купили в изоляторе за 2,5 тысячи рублей.

Утром 16 июня шестеро заключенных сумели выбраться из камеры ростовского СИЗО и взять в заложники двоих сотрудников изолятора. Спецназ провел штурм изолятора, в ходе которого заложники не пострадали.

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