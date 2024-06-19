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14:30, 19 июня 2024Силовые структуры

Использованную для вскрытия окна в ростовском СИЗО ножовку террористы купили в изоляторе

Ножовку для вскрытия окна террористы купили в ростовском СИЗО за 2,5 тыс. рублей

Фото: Федор Ларин / РИА Новости

Использованную для вскрытия окна в ростовском СИЗО ножовку террористы купили в изоляторе за 2,5 тысячи рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

По его данным, в СИЗО можно было также из-под полы купить телефоны, ножи, алкоголь, часы и даже оплатить ночные киносеансы в камере. Сейчас силовики устанавливают всех работников изолятора, которые организовали канал нелегальной торговли. Среди них, предварительно, сотрудники отдела режима и безопасности.

Средний прайс на услуги в СИЗО выглядел так: сим-карта — от 1 до 1,5 тысячи рублей, телефон кнопочный — 10 тысяч рублей, сенсорный — от 25 тысяч рублей, литр виски — 15 тысяч рублей, 0,5 литра водки — от 3 до 10 тысяч рублей, аренда телевизора — от 5 до 25 тысяч рублей.

Также на территорию изолятора по договоренности проносили наручные часы, хотя они запрещены в таких учреждениях.

Ранее сообщалось, что выживший захватчик СИЗО в Ростове-на-Дону находится в коме.

Из захватчиков выжил 28-летний Даниил Камнев (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он принял ислам, выбрал для себя имя Хамза и стал сторонником радикального течения этой религии. В СИЗО оказался после вынесенного судом приговора за организацию деятельности экстремистской организации.

О том, что один из преступников, которые захватили заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону, выжил во время штурма, стало известно 18 июня. Информация о том, что кто-то из террористов выжил, не разглашалась в интересах следствия.

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      Екатерина Кашурникова
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