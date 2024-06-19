Раскрыто состояние выжившего захватчика СИЗО в Ростове-на-Дону

Выживший захватчик СИЗО в Ростове-на-Дону Камнев находится в коме

Выживший захватчик СИЗО в Ростове-на-Дону находится в коме. Об этом сообщает 161.ru.

По словам собеседника издания, сейчас врачи не дают никаких прогнозов, однако в ближайшее время состояние преступника должно стабилизироваться, тогда правоохранительные органы приступят к его допросу. Информация о том, что кто-то из террористов выжил, не разглашалась из-за интересов следствия, добавил источник 161.ru.

Из захватчиков выжил 28-летний Даниил Камнев (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). В какой-то момент мужчина принял ислам, выбрал для себя имя Хамза и стал сторонником радикального течения этой религии. В СИЗО он оказался после вынесенного судом приговора за организацию деятельности экстремистской организации.

О том, что один из преступников, которые захватили заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону, выжил во время штурма, стало известно 18 июня.