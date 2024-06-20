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10:26, 20 июня 2024Экономика

В Сбере назвали рубль основной внешнеторговой валютой России

Попов: рубль занимает 70 % в расчетах за внешнеэкономическую деятельность

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Рубль занял первое место в расчетах за внешнеэкономическую деятельность в России. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, около 70 процентов основных внешнеторговых расчетов проходят в валюте РФ. Остальные 30 процентов почти одновременно занимают юань и рупия.

«Наши компании наладили, что называется, рельсы для экспорта, импорта, решили все логистические задачи, которые перед ними стояли», — отметил Попов.

Рубль закрепил за собой статус основной внешнеторговой валюты России еще по итогам 2023 года. Ранее ЦБ сообщал, что за 12 месяцев доля валюты РФ в расчетах за экспорт с европейскими и азиатскими странами достигла 39 процентов.

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      Маргарита Миронова
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