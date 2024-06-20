Полковник Макгрегор: Вашингтон виновен в бедственном положении Украины

Политика Вашингтона по затягиванию конфликта на Украине привела эту страну в бедственное положение. Об этом заявил бывший советник Пентагона США, отставной полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X.

«Украинцы живут в аду, который создал для них политический класс Вашингтона», — написал офицер.

По его мнению, решение Киева отказаться от политического урегулирования конфликта под давлением США как главного союзника привел к демографическому кризису в стране и разрухе в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

Макгрегор добавил, что сегодня украинская армия полагается на мужчин и юношей, которых военные и полицейские могут насильно одеть в форму и отправить на фронт, «тающий перед лицом российского натиска».

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что переданные ВСУ американские истребители F-16 будут размещены на территории Украины.

Также на днях стало известно, что Штаты выделят Украине более 1,5 миллиарда долларов на энергетический сектор, гуманитарные потребности и гражданскую безопасность. Из них 500 миллионов долларов, в частности, будут выделены впервые и пойдут на энергетику.