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11:20, 19 июня 2024Мир

В Белом доме заявили о планах разместить F-16 на территории Украины

Белый дом: переданные ВСУ истребители F-16 будут размещены на Украине

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ) американские истребители F-16 будут размещены на территории Украины. Об этом рассказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS.

«Планируется поставить F-16 в Украине. И двустороннее соглашение о безопасности, которое подписали президент [США Джо Байден] и президент [Украины Владимир] Зеленский, еще раз подтвердило тот факт, что мы хотим помочь Украине обрести этот потенциал. Это должен быть потенциал, базирующийся в Украине», — рассказал представитель Белого дома.

10 июня начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов заявил, что часть истребителей F-16, которые Запад пообещал предоставить украинским войскам, будут размещены на безопасных аэродромах за пределами страны. По его словам, это делается для того, чтобы самолеты не стали мишенями для армии России.

Также депутат Верховной Рады Александра Устинова заявила, что США намеренно задерживают обучение украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16. По ее словам, это стало политическим вопросом.

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      Максим Габриелян
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