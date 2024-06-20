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22:19, 20 июня 2024Бывший СССР

В США заявили об отсутствии систем ПВО «с конвейера» для передачи Украине вне очереди

Кирби: США будут поставлять Украине не системы ПВО, а только перехватчики к ним
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

США будут поставлять Украине в рамках временной переориентации зарубежных поставок систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и NASAMS не сами комплексы, а только ракеты-перехватчики к ним. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге, передает ТАСС.

«Сейчас у нас просто нет пригодных для этого систем, сходящих с конвейера. Мы рассматривали это. Но сейчас в центре внимания будут находиться сами ракеты», — уточнил он.

Кирби добавил, что Вашингтон готов продолжать искать возможности для перенаправления систем ПВО на Украину.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям заявлял, что США в приоритетном порядке и в ущерб остальным своим союзникам будут поставлять Украине новые партии системы ПВО NASAMS и Patriot.

По его словам, правительство Соединенных Штатов приняло сложное, но необходимое решение изменить приоритет в краткосрочных планах поставок. Кирби отмечал, что поставки другим странам этих комплексов и ракет будут поставлены в очередь.

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      Сергей Грехов
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