СВР: США заменят Зеленского на Залужного после победы России на поле боя

США заменят украинского лидера Владимира Зеленского на экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного после победы России на поле боя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР).

«Белый дом не задумываясь выбросит его на свалку истории, заменит на одного из украинских политиков, который будет приемлем для ведения переговоров с Москвой о мирном урегулировании конфликта», — заявили в спецслужбе.

Ведомство отмечает, что Зеленский сейчас «находится на "коротком поводке" в руках кураторов из вашингтонского обкома». США легко смогут отказаться от него, как только Россия закрепит успехи на поле боя.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Запад планирует «убрать» Зеленского. Представитель Кремля уточнил, что украинский лидер сначала должен будет выполнить «грязную работу», приведя в действие непопулярные решения, связанные, например, с мобилизацией.