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20:35, 6 июня 2024Мир

Песков рассказал о планах Запада убрать Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Песков: Запад, очевидно, будет убирать Зеленского

Фото: Fredrik Sandberg / TT News Agency / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Запад, очевидно, будет убирать украинского лидера Владимира Зеленского. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Пескова, Зеленского будут ждать перспективы, «не связанные с должностью главы государства». «Очевидно, что его будут убирать», — заявил представитель Кремля.

Он добавил, что украинский лидер перед этим должен будет выполнить для Запада «грязную работу», приведя в действие непопулярные решения, связанные, например, с мобилизацией.

Президент России Владимир Путин во время встречи с иностранными журналистами 5 июня сообщил, что на избавление от Владимира Зеленского может потребоваться год. По его словам, Москва знает наверняка требования Вашингтона по отношению к украинскому руководству.

Сначала, по мнению главы государства, Киев заставят понизить мобилизационный возраст до 18 лет. «Потом от Зеленского избавятся. Но сначала все это надо сделать, потому что это непростая история. Закон надо принять, совершить определенные шаги. Сейчас у нас июнь 2024 года. Чтобы это все это сделать, мне кажется, нужен год. До весны, до начала как минимум следующего года, его будут терпеть, а когда он все сделают, скажут: "До свидания"», — сказал президент.

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      Виктория Кондратьева
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