Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:44, 20 июня 2024Бывший СССР

В СВР заявили о потере Зеленским самостоятельности

СВР: Зеленский находится на коротком поводке у кураторов на Западе

Фото: Urs Flueeler / Reuters

Владимир Зеленский потерял самостоятельность и находится «на коротком поводке» у кураторов на Западе. Такое заявление сделали в Службе внешней разведки Российской Федерации (СВР), пишет РИА Новости.

«Украинский "президент" утратил всякую самостоятельность. Он уже окончательно находится на "коротком поводке" в руках кураторов из вашингтонского обкома и не сможет избежать ответственности за развязывание "широкомасштабной войны" в Европе», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что Запад пожертвует Зеленским, когда в результате успехов России на поле боя деморализованная украинская армия окажется в безвыходной ситуации.

Ранее в СВР заявили, что Запад готовится «списать» Зеленского, когда Россия закрепит успехи на поле боя. Отмечается, что наиболее подходящим кандидатом вместо Зеленского в Вашингтоне считают экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Путин получил от Ким Чен Ына редкий подарок, почти неизвестный за пределами КНДР. Что приготовили для президента России?

      Зеленский пообещал решить проблему энергообеспечения на Украине

      Весившая 100 килограммов женщина похудела вдвое и раскрыла секрет своего успеха

      Россиянин пойдет под суд за расправу над знакомыми при помощи утюга в 1999 году

      Появились подробности о замучивших до смерти школьницу россиянах

      Президент Вьетнама прокомментировал переговоры с Путиным

      Новый министр обороны дал жесткое поручение во время поездки

      Жена российского миллиардера появилась на публике в прозрачном платье

      Названы регионы России с самым долгим сроком накопления на квартиру

      Южная Корея назвала военное сотрудничество России и КНДР нарушением резолюций ООН

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше