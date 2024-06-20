СВР: Зеленский находится на коротком поводке у кураторов на Западе

Владимир Зеленский потерял самостоятельность и находится «на коротком поводке» у кураторов на Западе. Такое заявление сделали в Службе внешней разведки Российской Федерации (СВР), пишет РИА Новости.

«Украинский "президент" утратил всякую самостоятельность. Он уже окончательно находится на "коротком поводке" в руках кураторов из вашингтонского обкома и не сможет избежать ответственности за развязывание "широкомасштабной войны" в Европе», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что Запад пожертвует Зеленским, когда в результате успехов России на поле боя деморализованная украинская армия окажется в безвыходной ситуации.

Ранее в СВР заявили, что Запад готовится «списать» Зеленского, когда Россия закрепит успехи на поле боя. Отмечается, что наиболее подходящим кандидатом вместо Зеленского в Вашингтоне считают экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.