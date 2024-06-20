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10:14, 20 июня 2024Мир

В СВР заявили о желании Запада «списать» Зеленского

СВР: Запад готовится списать Зеленского, когда РФ закрепит успехи на поле боя

Фото: Reuters

Запад готовится «списать» Владимира Зеленского, когда Россия закрепит успехи на поле боя. Об этом заявили в Службе внешней разведки России (СВР), сообщает РИА Новости.

«По поступающим в СВР сведениям, Вашингтон и его сателлитов устраивает сложившаяся после 20 мая сего года ситуация, в которой легитимность Владимира Зеленского полностью зависит от западной поддержки», — говорится в заявлении.

Отмечается, что наиболее подходящим кандидатом на место Зеленского в Вашингтоне считают экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Ранее американский политолог Джон Миршаймер высоко оценил мирный план по Украине, который ранее предложил президент России Владимир Путин. Он отметил, что это лучшая сделка для Украины на данный момент, и призвал Киев и Запад принять условия российского лидера и начать переговоры.

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      Семен Александров
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