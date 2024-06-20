Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:44, 20 июня 2024Бывший СССР

В Таджикистане запретили ношение хиджаба

Президент Таджикистана Рахмон подписал закон о запрете ношения хиджаба

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент Таджикистан Эмомали Рахмон подписал закон о запрете ношения хиджаба. Об этом сообщает Asia-Plus.

Рахмон подписал принятый парламентом Таджикистана закон «О регулировании торжеств и церемоний», регулирующий ношение «чуждой одежды». Как отмечается, целью закона является предотвращение суеверий и фанатизма в таджикском обществе.

По новому закону за несоблюдение запрета на «чуждую одежду» предусмотрен штраф. Отмечается, что закон принят на фоне сообщений о штрафах за публичное ношение хиджаба и требованиях к женщинам носить его как платок.

В сентябре 2023 года парламент Узбекистана принял поправки в законопроект, запрещающие носить одежду, закрывающую лицо. Под исключение может попадать одежда, связанная с трудовой и служебной деятельностью, а также закрывающая лицо по медицинским показаниям.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин обратился к Западу по поводу Украины

      Нетаньяху выразил готовность терпеть нападки ради боеприпасов

      Путин завершил государственный визит во Вьетнам

      Путин заявил о переезде НАТО в Азию

      Путин обвинил Киев в агрессии против ДНР и ЛНР

      Путин заявил об отсутствии необходимости использовать солдат КНДР на СВО

      На Западе заявили о смене генсека НАТО в критический момент

      Для самых богатых людей Великобритании потребовали тюремные сроки за работорговлю

      Любителей ложиться спать после полуночи предупредили о последствиях

      Раскрыт секрет долголетия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше