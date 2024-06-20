В Таджикистане запретили ношение хиджаба

Президент Таджикистана Рахмон подписал закон о запрете ношения хиджаба

Президент Таджикистан Эмомали Рахмон подписал закон о запрете ношения хиджаба. Об этом сообщает Asia-Plus.

Рахмон подписал принятый парламентом Таджикистана закон «О регулировании торжеств и церемоний», регулирующий ношение «чуждой одежды». Как отмечается, целью закона является предотвращение суеверий и фанатизма в таджикском обществе.

По новому закону за несоблюдение запрета на «чуждую одежду» предусмотрен штраф. Отмечается, что закон принят на фоне сообщений о штрафах за публичное ношение хиджаба и требованиях к женщинам носить его как платок.

В сентябре 2023 года парламент Узбекистана принял поправки в законопроект, запрещающие носить одежду, закрывающую лицо. Под исключение может попадать одежда, связанная с трудовой и служебной деятельностью, а также закрывающая лицо по медицинским показаниям.