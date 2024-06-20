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16:26, 20 июня 2024Забота о себе

Врач предупредила о неожиданной причине усиления тревожности

Эндокринолог Павлова предупредила, что жирная пища может усиливать тревожность

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Жирная пища может усиливать тревожность, предупредила эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. Неожиданную причину ухудшения психологического состояния она назвала в своем Telegram-канале.

По словам врача, многие привыкли думать, что жирная еда только провоцирует появление лишнего веса, однако чрезмерное потребление насыщенных жиров разрушает кишечные бактерии и даже влияет на поведение, негативно сказывается на мозге, усиливая тревогу.

Павлова отметила, что ученые, проводившие эксперимент на крысах, выяснили, что нездоровый микробиом разрушает слизистую оболочку кишечника, из-за чего бактерии легко проникают в кровь и через блуждающий нерв связываются с мозгом.

В то же время доктор отметила, что жиры полезны при сбалансированном питании. Особенно ценные жиры содержатся в рыбе, оливковом масле, орехах и семенах. При их употреблении мозг работает активнее, а хроническое воспаление в организме снижается.

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«Недостаток жира в организме так же плох, как и избыток. Повышается риск внезапной смерти, остеопороза и других болезней. Так что просто следите, чтобы на вашей тарелке всегда присутствовало примерно поровну жиров, белков и углеводов. Последних в рационе может быть процентов на 10 больше, чем остальных», — посоветовала доктор.

Ранее Павлова предупредила, что веганские аналоги мяса увеличивают риск проблем с сердцем. По ее словам, дело в том, что в процессе производства продукты подвергаются сильной обработке.

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      Алиса Дмитриева
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