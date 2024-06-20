Врач предупредила о неожиданной причине усиления тревожности

Эндокринолог Павлова предупредила, что жирная пища может усиливать тревожность

Жирная пища может усиливать тревожность, предупредила эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. Неожиданную причину ухудшения психологического состояния она назвала в своем Telegram-канале.

По словам врача, многие привыкли думать, что жирная еда только провоцирует появление лишнего веса, однако чрезмерное потребление насыщенных жиров разрушает кишечные бактерии и даже влияет на поведение, негативно сказывается на мозге, усиливая тревогу.

Павлова отметила, что ученые, проводившие эксперимент на крысах, выяснили, что нездоровый микробиом разрушает слизистую оболочку кишечника, из-за чего бактерии легко проникают в кровь и через блуждающий нерв связываются с мозгом.

В то же время доктор отметила, что жиры полезны при сбалансированном питании. Особенно ценные жиры содержатся в рыбе, оливковом масле, орехах и семенах. При их употреблении мозг работает активнее, а хроническое воспаление в организме снижается.

«Недостаток жира в организме так же плох, как и избыток. Повышается риск внезапной смерти, остеопороза и других болезней. Так что просто следите, чтобы на вашей тарелке всегда присутствовало примерно поровну жиров, белков и углеводов. Последних в рационе может быть процентов на 10 больше, чем остальных», — посоветовала доктор.

Ранее Павлова предупредила, что веганские аналоги мяса увеличивают риск проблем с сердцем. По ее словам, дело в том, что в процессе производства продукты подвергаются сильной обработке.