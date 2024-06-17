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10:38, 17 июня 2024Забота о себе

Врач предупредила о риске проблем с сердцем и рака из-за веганских продуктов

Эндокринолог Павлова: любители веганского мяса могут иметь проблемы с сердцем

Фото: Barmalini / Shutterstock / Fotodom

Употребление веганских аналогов мяса и других ультрапереработанных растительных продуктов увеличивает риск проблем с сердцем, предупредила эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. Об этом риске врач рассказала в своем Telegram-канале.

По словам Павловой, вред продуктов, подвергшихся сильной переработке (например, чипсов и растительного мяса), доказали в ходе исследования с участием 118 тысяч человек. Ученые пришли к выводу, что потребление таких продуктов увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на пять процентов.

Если же съедать на 10 процентов больше натуральных продуктов растительного происхождения, не подвергшихся ультрапереработке, то риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается на семь процентов

Зухра Павловаэндокринолог

Доктор напомнила, что подобные продукты и растительного, и животного происхождения содержат много соли, жира, сахара и искусственных добавок. Увлечение ими, кроме указанных рисков, также может спровоцировать развитие диабета, ожирения и рака.

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Ранее Павлова назвала продукты, усиливающие запах пота. По ее словам, на запах пота влияют выдержанные сыры, специи, сладости, сладкие молочные продукты, например, мороженое.

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      Вера Владзиевская
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