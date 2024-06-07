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17:31, 7 июня 2024Забота о себе

Перечислены усиливающие запах пота продукты

Эндокринолог Павлова: на усиление запаха пота влияют выдержанные сыры и специи

Фото: Jez Timms / Unsplash

Некоторые продукты в рационе способны повлиять на запах пота и сделать его более резким, рассказала врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. Усиливающие запах пота продукты она перечислила в беседе с радио Sputnik.

По ее словам, на запах пота влияют выдержанные сыры, специи, сладости, сладкие молочные продукты — например, мороженое. Если с потом выходит больше углеводов и к поту присоединится бактериальная флора, может появиться неприятный запах, объяснила Павлова. «Если у человека пот — это практически вода, то там микробам нечем питаться. А если там есть, предположим, сахар, то это отлично подкормит бактерии», — отметила врач.

Горячий чай, кофе или просто горячая вода увеличивают потоотделение, поскольку так работает терморегуляция, добавила она. «Если вы выпьете напиток с малиной, медом, имбирем, вы больше вспотеете», — сказала Павлова.

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Негативно сказывается на составе пота и лишний вес, обратила внимание диетолог: пота больше, потому что человек прикладывает больше усилий для перемещений. При резком и необъяснимом изменении запаха пота, добавила Павлова, стоит обратиться к врачу, потому что это может свидетельствовать о начале развития заболеваний.

Ранее гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Евгений Белоусов заявил, что когда-то супы были незаменимой частью рациона, так как позволяли извлечь максимальную пользу из ограниченного выбора продуктов. Сегодня такой необходимости нет, так как богатая питательными веществами еда есть на любой вкус, уверен он.

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      Александра Лисица
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