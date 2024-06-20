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17:22, 20 июня 2024Забота о себе

Врач призвал придерживаться нескольких строгих правил в жару

Фото: Engin Akyurt / Unsplash

Спасаться от жары можно разными способами — от потребления большого количества воды до приготовления блюд с водосодержащими продуктами, например огурцами, рассказал семейный врач, уролог Масарат Джилани. В комментарии Newsweek врач призвал придерживаться в жару нескольких строгих правил.

Главным, но очевидным правилом доктор назвал употребление большого количества воды. Он рекомендовал в жаркую погоду потреблять до трех литров в день и не выходить на улицу без бутылки с водой.

Он отметил, что получать влагу можно и из продуктов питания, например огурцов, клубники и дынь. Из них можно готовить закуски и салаты, способные утолить жажду.

Однако есть напитки, которых следует избегать в жаркую погоду, уточнил эксперт. «Употребление слишком большого количества алкоголя в зной затрудняет поддержание достаточного количества жидкости, — сказал Джилани. — Если вы пьете алкоголь, убедитесь, что каждый выпитый стакан вы компенсируете дополнительным стаканом воды».

Солевые растворы также могут быть полезны для восполнения минералов, потерянных в результате потоотделения

«Одним из наиболее явных признаков обезвоживания является темный цвет мочи. Здоровая и гидратированная моча должна быть бледно-желтого цвета. Если вы заметили, что ваша моча темная, пейте больше воды», — подытожил врач.

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      Алиса Дмитриева
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