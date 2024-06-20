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14:11, 20 июня 2024Интернет и СМИ

Врачи дали советы для метеозависимых людей

Малышева рекомендовала во время магнитных бурь избегать солнца и пить много воды
СюжетМагнитные бури:

Фото: IMAGO / Michael Gstettenbauer / Globallookpress.com

Врач-терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале рекомендовали россиянам во врем магнитных бурь избегать активного солнца и пить много воды. Выпуск передачи, в котором медики дали советы метеозависимым людям, доступен на сайте телеканала.

Специалисты рассказали, что магнитные бури повышают риск инсульта на 19 процентов, а также увеличивают риск развития аритмии. «Поэтому в дни повышенной солнечной активности вы должны чутко прислушиваться к себе. Если появляется учащенное сердцебиение и головные боли, лучше обратиться к врачу, чтобы исключить катастрофы», — отметил Гандельман.

Малышева добавила, что 22, 23, 24 и 25 июня ожидается сильная солнечная активность. Врачи посоветовали не выходить на улицу и много пить. «И если у вас появляется сердцебиение, нужно сделать электрокардиограмму или обратиться в приемный покой», — подчеркнул Гандельман.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников опроверг распространенное мнение о защите от солнца. По его словам, футболка почти не защищает кожу человека от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.

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      Олег Давыдов
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