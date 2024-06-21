18-летняя невеста Лепса ответила критикам их романа

18-летняя невеста 61-летнего Лепса ответила критикам рассуждениями о свободе

Аврора Киба, 18-летняя невеста 61-летнего эстрадного певца Григория Лепса, ответила критикам их романа. Своими рассуждениями она поделилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Киба опубликовала на своей странице кадры, на которых они с Лепсом позируют на вручении премии «Муз-ТВ». «Свобода — это про то, когда ты позволяешь другим думать, что ты плохой, а тебе с этим абсолютно комфортно», — подписала студентка пост.

Пользователи сети критически отреагировали на публикацию Кибы. «Пиар такой пиар», «Не пойму такого никогда», «Не знаю, это комедия или мелодрама», «Вы же красивая, зачем мучать себя стариком», — написали комментаторы.

Ранее стало известно, что Лепс сделал предложение Кибе, подарив ей кольцо Graff с бриллиантом. 61-летний исполнитель познакомился с избранницей через ее родителей, мать студентки дала согласие на их отношения.