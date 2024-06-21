В России оценили опасность ИИ

RTVI: ИИ не отнимет рабочие места, но позволит манипулировать сознанием людей

Российские эксперты в области искусственного интеллекта (ИИ) оценили опасность от технологий будущего. Об этом сообщает телеканал RTVI.

По словам завотделом «Зрительные системы» ФИЦ ИУ РАН Дмитрия Николаева, способный влиять на человеческие умы ИИ вряд ли появится в обозримом будущем. Также специалист не видит перспективы потери рабочих мест: «Безработицы не будет. Где-то исчезнут рабочие места, но появятся новые». Николаев заметил, что пока что ИИ только создает новые рабочие места, а не отнимает их.

Заместитель директора Института Искусственного интеллекта МГУ Андрей Грунин полагает, что в будущем ИИ позволит успешно манипулировать сознанием людей. «Эти технологии одновременно могут обрабатывать и помнить гораздо больший объем информации и делать из него какие-то выводы», — заявил Грунин. По словам эксперта, зная бихевиористическую модель человека, можно легко «взломать» его психику.

«Внедряться должны не новые или старые, а качественные и экономически оправданные технологии. Нужны испытания, исследования, все эти скучные материи», — отметил Дмитрий Николаев. По его словам, большинству же гораздо приятнее кричать в медиа о том, что ИИ прекрасен или ужасен.

Ранее глава Сбера Герман Греф завил, что важнейшая задача ИИ в медицине — помогать врачам минимизировать риски. «Уже видны контуры будущего, где искусственный интеллект сможет заменить много рутинных процессов и освободить много времени врачам для того, чтобы они могли работать больше с пациентами», — заключил Греф.