Актера из российского сериала задержали в Москве

В Москве задержали актера из сериала «Склифосовский» Сагиашвили

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали актера из российского сериала «Склифосовский» Георгия Сагиашвили. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 32-летнего артиста, управляющего каршерингом, остановили накануне ночью на улице маршала Еременко. Во время разговора с полицейскими мужчина занервничал, а силовики нашли у него пакетик с неизвестным веществом. Предположительно, это наркотик.

Сейчас вещество направлено на экспертизу. Как уточняет Telegram-каналу источник, Сагиашвили вез 13 граммов марихуаны. Он сам признался в этом остановившим его сотрудникам ДПС и достал пакет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 228 («Незаконная перевозка наркотиков без цели сбыта») УК РФ.

Ранее Замоскворецкий районный суд Москвы оставил под стражей актера из российского сериала «Слово пацана» Сергея Базанова, обвиняемого в расправе. Ему предъявлено обвинение по пунктам «ж» и «з» части 2 статьи 105 («Убийство нескольких человек, совершенное группой лиц из корыстных побуждений и сопряженное с разбоем) УК РФ.