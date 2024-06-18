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12:55, 18 июня 2024Силовые структуры

Обвиняемого в расправе актера из российского сериала оставили под стражей

Суд в Москве продлил арест актеру Базанову по делу об убийстве до 20 сентября
Сергей Базанов

Сергей Базанов. Кадр: фильм «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Замоскворецкий районный суд Москвы оставил под стражей актера из российского сериала «Слово пацана» Сергея Базанова, обвиняемого в расправе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Артисту продлили арест до 20 сентября. Ему предъявлено обвинение по пунктам «ж» и «з» части 2 статьи 105 («Убийство нескольких человек, совершенное группой лиц из корыстных побуждений и сопряженное с разбоем) УК РФ.

Ранее Базанов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и частично признал вину в разбое. Однако следствие утяжелило обвинение всем фигурантам и к статье 162 («Разбой») УК РФ добавило статью 105 («Убийство») УК РФ.

Речь идет о расправе над предпринимателем, совершенной в 2011 году. По этому делу проходят еще три человека, которые также находятся под стражей.

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      Олеся Мицкевич
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