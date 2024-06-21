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09:07, 21 июня 2024Из жизни

Исследователи столкнулись с призраками острова Алькатрас

Исследователи острова Алькатрас столкнулись с призраками в заброшенной тюрьме

Фото: Uwe Kraft / Globallookpress.com

Группа исследователей, в течение трех недель работавшая в заброшенной тюрьме на острове Алькатрас, столкнулась со странными явлениями. Об этом сообщает CBS News.

Исследователи и помогавшие им волонтеры проводили измерения, необходимые для создания трехмерной карты острова. Предполагалось, что она позволит отслеживать выветривание почвы и оценить, как изменение климата влияет на Алькатрас. После работы они ночевали в тюремном корпусе D, где когда-то держали самых опасных заключенных.

Руководитель исследовательской группы Пит Келси рассказал CBS News, что один из участников экспедиции отличался на редкость громким храпом. В конце концов кто-то попросил его спать в помещении, где заключенных фотографировали для досье. Он согласился и ушел, однако не продержался там и ночи. По его словам, его разбудили призраки.

Посреди ночи он услышал за дверью такой шум, будто там находилась целая толпа. Затем кто-то начал двигать мебель и заиграло пианино, хотя поблизости не было музыкальных инструментов. Участник экспедиции не стал проверять, что будет дальше, и убежал в коридор. Возвращаться он отказался и с тех пор спал там же, где все.

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Остров Алькатрас находится у побережья американского штата Калифорния. Хотя от города Сан-Франциско его отделяют всего два километра, преодолеть их вплавь почти невозможно из-за сильного течения и низкой температуры воды. Это делало Алькатрас идеальным местом для тюрьмы. Исправительное учреждение закрылось лишь в 1963 году, после чего остров превратился в туристическую достопримечательность.

Ранее бывшая агент Секретной службы США, работавшая в охране президента Барака Обамы, рассказала о призраках в Белом доме. По ее словам, она слышала странные вещи в коридорах во время ночных дежурств.

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      Олег Парамонов
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