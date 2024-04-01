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11:06, 1 апреля 2024Из жизни

Секретный агент рассказала о призраке Линкольна в Белом доме

Агент из личной охраны Обамы рассказала о призраке Линкольна в Белом доме

Фото: CNP / AdMedia / Globallookpress.com

Бывший секретный агент из США, работавшая в личной охране Обамы, рассказала о призраках в Белом доме. Подробностями своего опыта она поделилась в интервью подкастеру Майку Ритланду.

Эви Пампурас много лет проработала в Белом доме, обеспечивая безопасность нескольких американских президентов. По словам женщины, в самом начале службы местный персонал предупредил ее, что по ночам она может столкнуться с привидениями. Так, например, ей сказали о призраке Линкольна и странном звоне ключей в одном из коридоров, и Пампурас утверждает, что уже слышала его. Агент также упомянула о звуке шагов и голосах.

Пампурас призналась, что никогда не обсуждала свои столкновения с призраками с коллегами, потому что «не хотела потерять работу». При этом женщина отметила, что отчасти ощущение «жути» объясняется весом истории Белого дома. «Были случаи, когда мы дежурили на государственном этаже по ночам. Там есть фотография Кеннеди, где он смотрит вниз — были моменты, когда я проходила мимо и ощущала озноб. Там очень тихо, и это музей. Он огромный, так что бывают моменты, когда вы испытываете нечто мощное и необъяснимое», — рассказала бывший агент.

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      Антонина Черташ
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