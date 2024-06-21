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09:01, 21 июня 2024Наука и техника

Внутренние данные Apple похитили

Хакер украл данные Apple и выложил на продажу в даркнете

Фото: Ralph Orlowski / Reuters

Известный хакер под ником IntelBroker заявил об атаке на корпорацию Apple и похищении конфиденциальных данных компании. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Соответствующая запись появилась на одном из форумов в даркнете. По словам IntelBroker, в июне он атаковал Apple и похитил исходный код некоторых корпоративных инструментов. Сообщается, что с помощью украденных внутренних данных вряд ли можно навредить пользователям гаджетов и сервисов компании.

Ряд инструментов, к которым хакер получил доступ, позволял сотрудникам компании работать с определенными корпоративными приложениями. Кроме того, некоторые из них применялись для работы с информацией и для обслуживания клиентов. IntelBroker выложили архив из похищенных данных на аукцион в даркнете.

По словам журналистов 9to5Mac, организаторы площадки, на которой хакер собирается продать украденную информацию, в настоящий момент проверяют ценность похищенных данных. Источник рассказал авторам медиа, что покупатели в даркнете доверяют IntelBroker, так как тот имеет солидную репутацию и никогда не выкладывает на продажу «пустышки».

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Имя IntelBroker связывали с хакерской атакой на AMD, Zscaler, General Electric, AT&T, Home Depot, Barclays Bank и ряд правительственных учреждений США и стран Европы. Журналисты 9to5Mac обратились за комментарием к Apple, но не получили оперативного ответа.

В начале мая многие пользователи Apple получили сообщения о том, что им необходимо сменить пароль. По словам журналистов издания Appleinsider, случившееся не похоже на организованный взлом или атаку хакеров.

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      Андрей Ставицкий
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