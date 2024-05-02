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06:31, 2 мая 2024Наука и техника

У пользователей Apple возникла проблема с учетными записями

Apple попросила ряд пользователей сбросить пароль от учетных записей

Фото: Parker Byrd / Unsplash

Ряд пользователей Apple получил сообщения о том, что им необходимо сменить пароль. На это обратило внимание издание Appleinsider.

Журналисты медиа заметили соответствующие сообщения в соцсетях. По словам владельцев гаджетов Apple, их профили были отключены от устройств. Также им на почту пришло письмо о том, что им необходимо ввести логин и пароль от учетной записи.

По словам авторов издания, единственным способом решить возникшую проблему является сброс пароля. Также, как правило, при подобных случаях пользователей «выбрасывает» из учетной записи на всех девайсах — iPhone, Mac, iPad и других.

По состоянию на середину дня 27 апреля Apple не заявляла ни о каких ошибках на странице мониторинга состояния системы. Также журналисты Appleinsider отметили, что случившееся не похоже на организованный взлом или атаку хакеров. Количество пользователей, которых затронула проблема, не сообщается.

В начале апреля компания Apple предупредила пользователей из 92 стран о шпионской атаке. По словам специалистов, неизвестные могут пытаться удаленно скомпрометировать iPhone, связанный с Apple ID.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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