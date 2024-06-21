Блогер Лебедев заявил, что России нужно больше рассказывать своим гражданам

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев призвал Россию взять пример с США в одном аспекте общественной жизни. Об этом он высказался в своем обзоре новостей, доступном во «ВКонтакте».

Лебедев заявил, что в США гражданам раскрывают информацию, которая несколько лет назад была секретной. Он позитивно оценил такой подход к общению государства с обществом.

«От этого, я думаю, психика становится более устойчивой, более крепкой. И американская публика в результате готова к самым разным новостям и меньше переживает о том, что делает их родное государство. В этом смысле России, конечно, надо было бы поучиться. Потому что у нас, как правило, все держится в секрете», — порассуждал блогер.

По его мнению, в России сомневаются в осознанности своих граждан, и поэтому не ведут с ними открытого диалога.

Ранее Лебедев назвал преимущество Москвы перед Нью-Йорком. Он заявил, что в столице России общественные туалеты лучше, чем в американском городе.