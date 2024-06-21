Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:33, 21 июня 2024Интернет и СМИ

Артемий Лебедев призвал Россию взять пример с США в одном аспекте

Блогер Лебедев заявил, что России нужно больше рассказывать своим гражданам

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев призвал Россию взять пример с США в одном аспекте общественной жизни. Об этом он высказался в своем обзоре новостей, доступном во «ВКонтакте».

Лебедев заявил, что в США гражданам раскрывают информацию, которая несколько лет назад была секретной. Он позитивно оценил такой подход к общению государства с обществом.

«От этого, я думаю, психика становится более устойчивой, более крепкой. И американская публика в результате готова к самым разным новостям и меньше переживает о том, что делает их родное государство. В этом смысле России, конечно, надо было бы поучиться. Потому что у нас, как правило, все держится в секрете», — порассуждал блогер.

По его мнению, в России сомневаются в осознанности своих граждан, и поэтому не ведут с ними открытого диалога.

Ранее Лебедев назвал преимущество Москвы перед Нью-Йорком. Он заявил, что в столице России общественные туалеты лучше, чем в американском городе.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Сборная Украины победила Словакию во втором матче группового этапа Евро-2024

      Иностранца со 120 лифчиками матери задержали на российской таможне

      Орбан призвал нажать стоп-кран на «европейском поезде войны»

      В Германии объяснили немцам смысл пособий для украинцев

      Раскрыто возможное наказание для историка Тамары Эйдельман

      Раскрыта стоимость выступления осудившего СВО рэпера Slimus

      Онколог назвала вызываемые алкоголем семь видов рака

      В Европе призвали разделить риски кредитования Киева

      Внешний вид Меган Фокс на прогулке оценили со словами «поношенный шлепанец»

      Популярного российского комика не пустили в ресторан в Сочи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше