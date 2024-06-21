Бен Аффлек назвал Дженнифер Лопес одним словом на фоне слухов о разводе

Бен Аффлек назвал Дженнифер Лопес женой вопреки слухам о разводе

Актер Бен Аффлек назвал певицу Дженнифер Лопес одним словом, которое может являться опровержением слухов о разводе пары. Об этом пишет Page Six.

51-летний обладатель «Оскара» назвал 54-летнюю певицу своей «женой» во время премьеры четвертого сезона сериала американского стендап-комика и актера Кевина Харта под названием Hart to Heart.

Говоря о жизни пары, за которой постоянно наблюдают, Аффлек признался, что не любит внимание, поэтому он всегда выглядит недовольным на фотографиях папарацци. «Вот почему люди видят меня и спрашивают: "Почему этот чувак всегда злится?" Потому что у кого-то есть камера, и он тычет ею мне в лицо. Я не против, чтобы ты сфотографировал меня в клубе или на премьере с моей женой», — сказал Аффлек.

В мае Дженнифер Лопес появилась на премьере своего нового фильма «Атлас» в Лос-Анджелесе, США, без Бена Аффлека, подогрев тем самым слухи об их расставании.