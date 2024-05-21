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14:45, 21 мая 2024Культура

Дженнифер Лопес подогрела слухи о расставании с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес пришла на премьеру фильма «Атлас» без Бена Аффлека

Фото: Chris Pizzello / AP

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес появилась на премьере своего нового фильма «Атлас» в Лос-Анджелесе, США, без мужа, голливудского актера Бена Аффлека, подогрев тем самым слухи об их расставании. Об этом пишет Page Six.

54-летняя артистка прошла по красной дорожке одна. При этом она не сняла кольцо с безымянного пальца левой руки. До этого Лопес также появилась без супруга на благотворительном балу Met Gala.

Ранее инсайдер сообщил изданию InTouch, что Аффлек и Лопес разъехались и готовятся к разводу спустя два года брака. Отмечалось, что актер сосредоточен на своей работе, а также на воспитании трех детей от бывшей жены, актрисы Дженнифер Гарнер.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес поженились летом 2022 года в округе Кларк, штат Невада. Артисты объявили о помолвке в 2002 году, однако позже разорвали отношения. В июле 2021 года Лопес сообщила, что вновь состоит в отношениях с Аффлеком.

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