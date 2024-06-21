Пенсионерку два месяца атаковали аферисты ради четырехкомнатной квартиры

Пожилую амурчанку два месяца донимали аферисты ради четырехкомнатной квартиры

Пенсионерка из Благовещенска лишилась четырехкомнатной квартиры, поверив угрозам мошенников. Ход событий восстанавливают «Вести Амурская область».

Аферисты донимали женщину два месяца. В первом телефонном разговоре они попросили россиянку подтвердить свои паспортные данные. В следующий раз они представились сотрудниками портала «Госуслуги» и сообщили, что ее личные сведения попали в руки преступников. «Что же вы сделали, дали свои данные», — пожурили они пенсионерку.

В дальнейшем злоумышленники связали женщину с лжесиловиками. Они в свою очередь предупредили амурчанку, что расследование нельзя предавать огласке. В противном случае ей якобы грозит 15 лет колонии. В процессе они пугали пенсионерку уголовными статьями и последствиями для ее сына, который находится на СВО. Лжеследователи даже отправили к ней курьера — за заявлением в полицию.

По их словам, кредиты на женщину оформить не успели, но под угрозой оказалось ее жилье. Пострадавшая обратилась в указанное аферистами агентство недвижимости и скорейшим образом заключила сделку. Четырехкомнатная квартира была продана за бесценок — амурчанка выручила лишь 6,5 миллиона рублей. Вдобавок к этим средствам она перевела мошенникам еще миллион рублей личных накоплений. Осознав, что случилось, пенсионерка обратилась в полицию.

Ранее в сети аферистов попался житель Ленобласти. Фиктивная сделка по продаже была совершена еще 20 лет назад и даже оспорена в суде. Однако сведения не отразились в ЕГРН.