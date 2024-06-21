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18:17, 21 июня 2024Экономика

Пенсионерку два месяца атаковали аферисты ради четырехкомнатной квартиры

Пожилую амурчанку два месяца донимали аферисты ради четырехкомнатной квартиры

Фото: Marília Castelli / Unsplash

Пенсионерка из Благовещенска лишилась четырехкомнатной квартиры, поверив угрозам мошенников. Ход событий восстанавливают «Вести Амурская область».

Аферисты донимали женщину два месяца. В первом телефонном разговоре они попросили россиянку подтвердить свои паспортные данные. В следующий раз они представились сотрудниками портала «Госуслуги» и сообщили, что ее личные сведения попали в руки преступников. «Что же вы сделали, дали свои данные», — пожурили они пенсионерку.

В дальнейшем злоумышленники связали женщину с лжесиловиками. Они в свою очередь предупредили амурчанку, что расследование нельзя предавать огласке. В противном случае ей якобы грозит 15 лет колонии. В процессе они пугали пенсионерку уголовными статьями и последствиями для ее сына, который находится на СВО. Лжеследователи даже отправили к ней курьера — за заявлением в полицию.

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По их словам, кредиты на женщину оформить не успели, но под угрозой оказалось ее жилье. Пострадавшая обратилась в указанное аферистами агентство недвижимости и скорейшим образом заключила сделку. Четырехкомнатная квартира была продана за бесценок — амурчанка выручила лишь 6,5 миллиона рублей. Вдобавок к этим средствам она перевела мошенникам еще миллион рублей личных накоплений. Осознав, что случилось, пенсионерка обратилась в полицию.

Ранее в сети аферистов попался житель Ленобласти. Фиктивная сделка по продаже была совершена еще 20 лет назад и даже оспорена в суде. Однако сведения не отразились в ЕГРН.

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